В Татарстане спустя четыре часа отменили режим беспилотной опасности

В Республике Татарстан отменен режим беспилотной опасности в 09:00. Его вводили сегодня утром в 04:34. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

Ограничений на работу аэропортов в Татарстане не вводили. По данным Росавиации, утром была ограничена работа аэропорта в Нижнем Новгорода, а также сняты ограничения в воздушных гаванях Внуково и в Калуге.

Как сообщили в Минобороны РФ, ночью с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля над российскими регионами было ликвидировано 73 беспилотника.

Диана Соловьёва