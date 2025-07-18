В Березниках построят кладбище на 37 тыс. захоронений

МКУ «Служба благоустройства города Березники» объявило конкурс на выполнение работ по первому этапу строительства нового кладбища. Объект будет расположен западнее пересечения автодороги Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина.

По данным заключения госэкспертизы, кладбище будет рассчитано на 37 тыс. захоронений и включать 18 кварталов. Общая площадь захоронений составит 196 474 кв. м.

Как указано в техническом задании, первый этап включает в себя строительство нескольких участков кладбища с подъездными дорогами, установкой ограждения кладбища и озеленение территории в рамках устраиваемых участков, работы по установке накопительной дренажной емкости.

К работам требуется приступить 5 августа, завершить — 31 декабря 2026 года. Максимальная цена контракта составляет 222,5 млн руб.