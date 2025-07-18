В Пензе дом-интернат для престарелых и инвалидов отремонтируют за 8,2 млн рублей

В ГАУСО «Пензенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведут капремонт. На эти работы готовы выделить 8,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Сейчас для капремонта помещений здания на ул. Собинова ищут подрядчика. Заявки принимаются до 24 июля. Заказчик работ — администрация соцучреждения.

Подрядчику будет необходимо капитально отремонтировать блок № 8, а также провести ремонтные работы в вестибюле и посту дежурной медсестры на третьем этаже здания. На это отводится 60 календарных дней.

Павел Фролов