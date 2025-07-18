Ремонт корпуса краевой клинической больницы оценили в 135 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на проектирование и капитальный ремонт кровли и фасада здания глазного корпуса с пристроем ГБУЗ ПК «Ордена “Знак Почета” Пермская краевая клиническая больница». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет заменить водосточную систему, отремонтировать входные группы, устроить вентилируемый фасад с утеплением, заменить конструкции кровли. К работам требуется приступить 18 августа 2025 года и сдать объект к 21 января 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 137,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 7 августа.