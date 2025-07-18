В Оренбуржье произошел ландшафтный пожар на площади 10 тыс. гектаров

Ландшафтный пожар площадью 10 тыс. га произошел в Оренбургской области в четверг, 17 июля. Происшествие случилось в Беляевском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально вблизи Междуречья загорелась сухая трава на площади более 1 тыс. га. Позже площадь возгорания увеличилась.

Сильный ветер и жаркая погода затрудняли тушение пожара, но угроза для населенных пунктов отсутствовала. Сначала к тушению огня привлекли 22 сотрудника и 8 единиц техники МЧС России, затем их количество увеличилось до 75 человек и 29 машин. К ликвидации пожара также подключились местная противопожарная служба и администрация района.

Огонь тушили около восьми часов. В итоге пламя локализовали и полностью ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов