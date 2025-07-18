В Амурской области задержали золотодобытчиков, использовавших рабский труд

На одном из золотодобывающих участков в Амурской области использовался рабский труд. Двое местных жителей силой заставили мужчину работать старателем, сообщили в региональной прокуратуре по итогам проведенной проверки.

ЧП произошло на золотодобывающем участке недр «Ясный» в Зейском муниципальном округе. Там весной текущего года, "применив насилие, привлекли к труду 47-летнего мужчину", рассказали в прокуратуре. Потерпевшего "заставили выполнять не оговоренную работу сверх установленной нормы рабочего времени", и он "по независящим от него причинам не мог отказаться от выполнения работ".

Прокурорская проверка велась при участии Следственного комитета. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда, совершенном с применением насилия и изъятием документов (пп. «г», «д» ч.2 ст. 127.2 УК РФ). Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.