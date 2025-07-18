«Элемент» вложит 4,4 млрд рублей в производство силовых транзисторов

Крупнейший разработчик и производитель микроэлектроники в России, группа компаний «Элемент» инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия. Проект будет запущен на базе одного из ведущих предприятий группы – НИИ электронной техники (НИИЭТ) в Воронеже.

По словам представителя «Элемента», реализация проекта позволит дополнить существующие мощности НИИЭТ по сборке СВЧ- и силовых переключающих GaN-транзисторов кристальным производством электронных компонентов с использованием нитрида галлия и создать первое в России производство GaN-транзисторов полного цикла.

Нитрид галлия (GaN) – современный полупроводниковый материал, который благодаря своим свойствам позволяет создавать транзисторы, работающие при более высоких температурах, на более высоких частотах, с большей плотностью мощности и энергоэффективностью, чем приборы на основе кремния. Это делает его одним из самых привлекательных материалов для использования в таких устройствах, как блоки питания, в том числе серверные, а также для СВЧ-применений, в частности, в модулях усилителя радиосигнала в телекоммуникационном оборудовании.

Проектная мощность нового кристального производства составит 5,5 тыс. пластин в 200-мм эквиваленте в год.

Проект реализуется с использованием льготного финансирования в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы (КИП). Оператор программы КИП является Фонд развития промышленности.

Выбор НИИЭТ в качестве площадки для размещения кристального производства представитель «Элемента» объясняет наличием у предприятия соответствующих заделов в серийном производстве силовых приборов на нитриде галлия.