В Энгельсе на площадке Дома офицеров стартовали противоаварийные работы

На площадке гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе Саратовской области специалисты приступили к противоаварийным работам. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

В ходе обследования объекта культурного наследия выявили наиболее опасные элементы, которые нельзя восстановить. Они способствуют дальнейшему разрушению здания. Сотрудники комитета культурного наследия подтвердили, что их требуется демонтировать.

Со слов экспертов, противоаварийные работы позволят сохранить объект культурного наследия, продолжить безопасную эксплуатацию здания. Как только проект по реставрации скорректируют, специалисты воссоздадут в историческом виде все демонтированные элементы.

Павел Фролов