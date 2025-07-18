Время тормозить

Конфликты между пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) питбайками и другими участниками дорожного движения в последнее время начали обостряться. Причина — отсутствие проработанной нормативной базы и необходимой инфраструктуры. С начала года в ДТП пострадали почти 200 несовершеннолетних, в первую очередь пешеходы, велосипедисты и питбайкеры. Эти и другие проблемы были подняты 20 июня на круглом столе под названием «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии», организованного «Ъ-Удмуртия». Эксперты, тренеры мотоспорта и общественники обсудили, как сделать использование СИМ и питбайков безопасным, законным и понятным для всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Детская безопасность на дорогах

Тема использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и питбайков становится все более острой в Удмуртии. Как отметила член комиссии Общественной палаты Удмуртии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Татьяна Кунгурова, речь идет не только о безопасности, но и о необходимости развития инфраструктуры, спортивного направления и нормативного регулирования. Если ранее обсуждения сводились в основном к запретительным мерам, то теперь эксперты ищут конструктивные решения. Важно выработать предложения, которые можно будет направить в органы власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комиссии Общественной палаты Удмуртии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Татьяна Кунгурова

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Член комиссии Общественной палаты Удмуртии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Татьяна Кунгурова

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Статистика ДТП с участием детей в Удмуртии остается неутешительной, подчеркнула заместитель главного врача БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» Наталья Ермолаева.

«У нас в республике проживает 321 тыс. детей. В 2024 году 551 ребенок пострадал в ДТП и нуждались в помощи скорой. За первые пять месяцев 2025 года таких случаев уже почти 200. При этом около 20% пострадавших детей требуют госпитализации — их состояние оценивается как средней степени тяжести или тяжелое»,— рассказала госпожа Ермолаева.

За прошлый год в травматическом отделении находилось 55 детей, за пять месяцев 2025 года уже 41 ребенок прошел через стационар. Наибольшее число травм получают дети в возрасте от 5 до 14 лет — наиболее активные, но еще не всегда дисциплинированные участники дорожного движения. На 1-м месте по числу инцидентов пешеходы, на 2-м — велосипедисты и питбайкеры, на 3-м — дети, находившиеся в транспорте, добавила Наталья Ермолаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главного врача БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» Наталья Ермолаева

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Заместитель главного врача БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» Наталья Ермолаева

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Медицинские работники регулярно проводят профилактическую работу в школах, в интернете и на телевидении. Однако многое зависит от инициативы самих учебных заведений, но не все школы готовы организовывать тематические занятия.

«Наши врачи открыты к сотрудничеству и готовы выходить с лекциями не только в школы, но и в мотошколы. Мы готовы сотрудничать, просто дайте нам знать»,— подчеркнула Наталья Ермолаева.

Питбайки под присмотром

Одним из путей снижения детского травматизма на дорогах эксперты считают развитие мотоспорта и системное обучение технике вождения с раннего возраста. В Удмуртии работают как государственные, так и частные школы, обучающие детей управлению мототехникой в контролируемых условиях.

Как рассказал директор центра спортивной подготовки Максим Гаврилов, в республике действуют мотошколы при центре технических клубов «Автомобилист» и АНО СШ «Белкаммотоспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор центра спортивной подготовки Максим Гаврилов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Директор центра спортивной подготовки Максим Гаврилов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Здесь дети осваивают питбайк, участвуют в соревнованиях и учатся безопасному вождению. Однако из-за отсутствия правового регулирования и четкого разделения между спортивной техникой и дорожным транспортом возникают сложности: питбайки доступны и активно используются детьми, но формальных правил для этого нет. Важно, чтобы ребенок с детства понимал, что такое ПДД. Там, где есть тренеры и дисциплина, дети получают меньше травм»,— подчеркнул господин Гаврилов.

Директор АНО СШ «Белкаммотоспорт» Егор Макаров обратил внимание на другую проблему — отсутствие легальных площадок. Хотя трассы появляются (например, в Чекериле), юридически они зачастую не оформлены, а проекты не проходят поддержку на уровне властей.

«Землю под строительство жилья дают быстро, а под спорт — с боем»,— отметил Егор Макаров. Он добавил, что культура вождения не успевает за ростом доступности техники, и призвал к системной пропаганде безопасного вождения в школах и через СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор АНО СШ «Белкаммотоспорт» Егор Макаров

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Директор АНО СШ «Белкаммотоспорт» Егор Макаров

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Тренер центра технических клубов «Автомобилист» Илья Головин отметил, что отсутствие официальных трасс не позволяет проводить соревнования даже при наличии желающих. Он привел в пример отмененный мотокросс на Орловском кольце в июне. Господин Головин уверен, что решением является интеграция мотоспорта в образовательную систему.

«При поддержке властей, с созданием официальных трасс и включением мотоспорта в воспитательный процесс можно говорить о снижении числа аварий с участием детей и подростков»,— подчеркнул Илья Головин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер центра технических клубов «Автомобилист» Илья Головин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Тренер центра технических клубов «Автомобилист» Илья Головин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ответственность начинается с покупки

Далеко не все владельцы СИМов и питбайков стремятся к спорту. По оценкам экспертов, не более 15–20% заинтересованы в системной подготовке, рассказал член Общественной палаты Ижевска Флюр Гайнанов. Остальные просто используют технику как доступное средство развлечения. Это и порождает основную волну недовольства среди жителей, особенно когда подростки ездят по дворам, тротуарам и даже детским площадкам.

«При продаже техники необходимо добавлять обязательные памятки по технике безопасности с возможностью дополнить их жесткими предупреждениями, по аналогии с маркировкой на сигаретных пачках. Если ребенок покупает питбайк, значит родители дают на это деньги. А потому должны нести ответственность. Также необходимо минимальное правовое регулирование, включая запрет на заправку питбайков на АЗС и регистрацию техники»,— считает господин Гайнанов.

Для повышения ответственности Флюр Гайнанов предложил внедрить простую систему нумерации питбайков: «Необязательно устанавливать автомобильные номера, достаточно порядкового набора цифр, который позволит вычислить нарушителя и наложить штраф без погони на машине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Общественной палаты Ижевска Флюр Гайнанов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Член Общественной палаты Ижевска Флюр Гайнанов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Илья Головин поддержал идею фиксации личных данных при покупке питбайка. Он отметил, что молодежь во многом ориентируется на зарубежный контент, где трюки и агрессивное поведение воспринимаются как норма.

«Проблема заключается не в технике, а в отсутствии авторитетов и воспитания»,— подчеркнул господин Головин. Подростки в возрасте 8–17 лет вполне восприимчивы к обучению, если говорить с ними на равных и без давления, считает Егор Макаров.

«Нужна мягкая и планомерная пропаганда. При отсутствии легальных площадок полностью искоренить уличные гонки невозможно, но наличие альтернативы уже способно изменить поведение значительной части подростков. Дайте детям площадку, и хотя бы часть из них уйдет с дороги»,— отметил господин Макаров.

Кроме того, Егор Макаров считает, что действовать нужно поэтапно: обучать подростков в школах, водить их на гонки и показывать, как ведут себя спортсмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Культура езды формируется не запретами, а через личный пример, уважение к технике и системную профилактику. Ключевой вопрос остается прежним: пока в регионе нет легальных трасс, дети будут ездить по улицам»,— добавил Егор Макаров.

Образовательные программы, информационные материалы при продаже техники и поддержка мотоспортивной инфраструктуры — все это должно стать частью комплексной работы, резюмировали эксперты.

Инфраструктура не успевает за развитием СИМ

Председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица напомнил, что прокат СИМов в общественных местах Ижевска уже ограничен, приняты меры по снижению скорости и вводится разметка, однако контроль остается слабым.

«По-прежнему подростки младше 14 лет катаются вдвоем или в нетрезвом виде. Все, что обещали операторы, работает только на бумаге. Город “утопает” в самокатах, а на официальных парковках минимум техники»,— прокомментировал господин Бадица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По его мнению, до появления четкой нормативной базы нужно использовать простые ограничения: запрещать проезд СИМов на улицах, где нет тротуаров нужной ширины и велоразметки; внедрять импровизированные «права» или сертификаты о пройденных курсах; усиливать ответственность продавцов техники — фиксировать данные покупателя, номер рамы и двигателя, требовать подтверждение об обучении.

Руководитель проекта VERNO electro и организатор «Электрофеста» Диана Нуриева отметила, что за последние годы ситуация с микромобильностью в Ижевске изменилась: стало меньше брошенных самокатов, а в приложениях появились красные зоны и ограничения на движение и парковку.

«Тем не менее, инфраструктура пока не успевает за ростом популярности электротранспорта. Я сама катаюсь на общественных самокатах: это удобно. Но из-за отсутствия нормальных тротуаров и съездов часто приходится выезжать на проезжую часть, что небезопасно»,— пояснила Диана Нуриева.

Эксперт подчеркнула, что важнейшим элементом обеспечения безопасности на дорогах является не только инфраструктура, но и обучение: «Когда я прошла курс в автошколе, то даже как пешеход стала вести себя иначе. Мы должны внедрять обучение ПДД в школах — не в форме скучных билетов, а в виде тренажеров, игр, интерактивов. Это изменит поведение на дорогах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель проекта VERNO electro и организатор «Электрофеста» Диана Нуриева

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Руководитель проекта VERNO electro и организатор «Электрофеста» Диана Нуриева

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме того, эффективны короткие обучающие курсы на массовых мероприятиях. Организаторы «Электрофеста» проводили занятие с кикшеринговой компанией — это простой и действенный способ научить людей маневрировать, соблюдать правила и осознавать риски. Такие форматы должны стать нормой, считает госпожа Нуриева.

Вопрос обучения подростков правилам безопасного управления СИМ, в том числе электросамокатами и питбайками, сегодня остается одним из ключевых. Специалисты и общественники отмечают, что готовой системы в этом направлении пока нет, хотя потребность в ней растет.

Одним из возможных путей решения называют организацию регулярных обучающих мероприятий в школах и специализированных площадках. Такие встречи могут стать основой формирования культуры безопасного поведения на дороге среди молодежи.

При этом важно привлекать к этому процессу не только педагогов, но и профильные организации — автошколы и мотошколы, а также компании, предоставляющие сервисы проката электросамокатов.

Законодательная инициатива и штрафы для нарушителей

В Удмуртии существует значительный пробел в законодательстве по регулированию использования спортивного инвентаря на дорогах общего пользования. Несмотря на то, что питбайк не считается транспортным средством и не подлежит регистрации, фактически водитель, выезжающий на дорогу, становится полноправным участником дорожного движения.

Член регионального Молодежного парламента Артем Шамсутдинов предлагает дополнить закон Удмуртии об административных правонарушениях статьей, которая вводит штрафы за эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования. Размер штрафов варьируется от 1 до 3 тыс. руб. за первое нарушение и до 50 тыс. руб. за повторные случаи, особенно если водитель несовершеннолетний или в состоянии опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член регионального Молодежного парламента Артем Шамсутдинов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Член регионального Молодежного парламента Артем Шамсутдинов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Суть инициативы — полностью запретить езду на питбайках по автомобильным дорогам, так как отсутствие обязательных прав, опознавательных знаков и контроля создает высокий риск для безопасности на улицах. Существующие меры, в том числе работа ГИБДД, пока не дают должного эффекта, подрастающие гонщики продолжают ездить без ответственности, а родители зачастую не контролируют детей»,— пояснил господин Шамсутдинов.

Участники круглого стола подчеркивают, что главная проблема — отсутствие специализированных площадок для безопасного использования питбайков. Создание таких площадок, а также повышение ответственности родителей и продавцов техники — важные шаги для снижения травматизма.

Кроме того, по словам тренеров, мотошколы с жесткой дисциплиной и спортивной направленностью могут эффективно воспитывать культуру безопасного вождения, не допуская выездов на дороги общего пользования. В других регионах действуют мотобатальоны, которые патрулируют и предотвращают нарушения, но в Удмуртии подобных структур пока нет.

Сейчас транспорт, попавший на штрафстоянку за нарушения, часто возвращают владельцам после оплаты штрафов, что снижает профилактический эффект, отметил Егор Макаров.

«Если человек может доказать право собственности, он забирает технику обратно. Но стоимость штрафстоянки и штрафы — это неплохой кнут»,— добавил Егор Макаров.

Также практикуется отправка конфискованной техники на СВО, где она используется бойцами. Однако вопрос конфискации требует судебного решения, и действующая практика не всегда обеспечивает эффективное предупреждение повторных нарушений.

Кадры для мотоспорта

Сохраняется проблема недостатка квалифицированных кадров и территорий для обучения вождению, отметили представители мотоспорта. «У нас нет тренеров, площадок для хранения техники, и мы не можем принять больше детей. Нагрузка в значительной мере ложится на родителей, а коммерческие мотошколы испытывают сложности с комплектованием кадров»,— сообщил Егор Макаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Круглый стол «Регулирование СИМ и питбайков в Удмуртии» от «Ъ-Удмуртия»

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Максим Гаврилов связал кадровый дефицит с последствиями СВО и подчеркнул возможность использования действующих программ целевого обучения тренеров.

«Кадровая проблема усугубилась после начала СВО. Однако участники спецоперации приобретают навыки езды на питбайках и вынуждены их использовать. Мы рассматриваем возможность сотрудничества с федерацией мотоспорта для включения целевого обучения таких людей в программы подготовки тренеров для мото- и автошкол»,— рассказал господин Гаврилов.

Сейчас такой инструмент существует: через портал «Работа в России» работодатели могут бесплатно обучать будущих специалистов с обязательством отработать в регионе. В УдГУ и ИжГТУ есть спортивные факультеты и программы переподготовки, позволяющие получить официальное удостоверение для работы с детьми.

Многоступенчатое решение проблемы

По итогам круглого стола, участники пришли к выводам, что для безопасного освоения СИМов и питбайков необходимо эффективное правовое регулирование, профилактика нарушений, наличие кадров в отрасли и развитая инфраструктура.

Участники согласны, что решение должно быть многоступенчатым и включать в себя жесткие законодательные ограничения использования питбайков на дорогах общего пользования (штрафы, изъятия, возможная конфискация) и внедрение просветительских программ для детей и родителей, повышение общественной осведомленности. А также необходимо развивать мотошколы, создавать спортивные площадки и мототрассы и ввести систему маркировки техники для повышения ответственности пользователей.

Как отметила председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина, важно системно решать вопросы безопасности на общественных пространствах и дорогах и обсуждать эти вопросы с представителями власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Сегодня прозвучало множество дельных инициати. Мы, со своей стороны, их систематизируем и передадим на дальнейшее рассмотрение. Очень важно сохранить связь и взаимодействие, эта тема касается каждого. При необходимости мы готовы провести общественные слушания и обсудить предложения в расширенном формате с участием органов исполнительной и законодательной власти»,— заключила Юлия Шахтина.