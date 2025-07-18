Перечисления налогов в бюджет Удмуртии увеличились на 15,2% в первом полугодии

Налогоплательщики Удмуртии перечислили в бюджет региона за первое полугодие 59 млрд руб. (+15,2% год к году), что составляет 25,8% от общей суммы сборов за указанный период. В федеральную казну было мобилизовано 169 млрд руб., или 74,2% соответственно. Всего в республике собрали за январь-июнь 228 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшая объем поступлений в бюджет РФ традиционно обеспечили организации по добыче полезных ископаемых и обрабатывающие производства — 129,3 и 67,8 млрд руб. соответственно. Это 52 и 27,3% от общих сборов. Платежи за пользование природными ресурсами пополнили консолидированный бюджет РФ на 98 млрд руб. (43,2% от общего объема), НДС — на 62 млрд руб. (27,3%).

Доля поступлений в федеральную казну от субъектов малого и среднего предпринимательства — преимущественно, обрабатывающие производства и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, — составила 43,7 млрд руб. Прирост год к году — 46,8%.

Большая часть консолидированного бюджета Удмуртии сформирована поступлениями НДФЛ и налога на прибыль организаций — 23,9 и 17,2 млрд руб. Это 40,5 и 29,2% от общего объема. Остальное приходится на налог на имущество, акцизы и остальные сборы, включая специальные налоговые режимы.