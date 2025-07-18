Главе СКР доложат о мошенничестве в отношении волгоградской семьи участника СВО

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах проверки по обращению о мошеннических действиях в отношении семьи участника СВО и принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в комментариях в аккаунте информационного центра СКР «Вконтакте» появилось видеообращение к господину Бастрыкину по вопросу несогласия с результатами выяснения обстоятельств совершения мошеннических действий в отношении семьи участника СВО. Отмечается, что в 2020 году знакомая путем обмана убедила жену мужчины продать квартиру в Подмосковье, владелицей которой она являлась, а вырученные деньги вложить в фирму.

В обращении сказано, что сделка была заключена, денежные средства получены, а знакомая после этого пропала, на звонки отвечать перестала. До сих пор она не исполнила свои обязательства. Пострадавшая семья неоднократно обращалась по этому вопросу в компетентные органы, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку по данному факту.

Павел Фролов