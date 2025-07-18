Сплав труда, ресурсов и технологий

Металлургическая промышленность – важная отрасль для экономики Пермского края. Становление региона и многих его городов связано с развитием металлургии и гордостью за достижения наших земляков-металлургов. И сейчас многие прикамские металлургические предприятия известны на всю страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей

Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей



Сложившиеся за долгую историю трудовые традиции гарантируют надежность и качество выпускаемой в Прикамье продукции. Большинство металлургических предприятий Пермского края являются важной составляющей в развитии Березников, Соликамска, Чусового, Нытвы, Лысьвы, Перми. Жители этих городов трудятся на своих предприятиях поколениями.

Развивать металлургическую промышленность Пермского края дальше помогают новые инвестиционные проекты, направленные на технологическую модернизацию существующих предприятий и появление новых производств.

Несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции, выстроилась новая логистика. Заводы развиваются и имеют амбициозные планы по освоению новых рынков. На крупнейшем в мире производителе титановой продукции – «АВИСМА» – увеличивают выпуск губчатого титана, занимаются модернизацией систем автоматизации производства. На лидере по производству автомобильных рессор в стране – Чусовском металлургическом заводе – ввели в эксплуатацию новый комплекс для производства сортового проката. Развивают производство и «Мотовилихинские заводы».

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Традиционные для региона черную и цветную металлургию, а также выпуск редкоземельных металлов дополняют перспективные производства порошковой металлургии, позволяющие изготавливать детали с разными типами поверхностей.

Краевые власти активно взаимодействуют с металлургами, помогая развивать кооперационные связи и участвуя в поиске новых рынков сбыта. Особое направление сотрудничества – создание образовательных кластеров, призванных подготовить для предприятий металлургической отрасли Прикамья квалифицированные молодые кадры.

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«Металлургия дала жизнь многим прикамским городам и поселкам, обеспечила их стабильное экономическое и социальное развитие, – отдает должное вкладу отрасли в край губернатор Дмитрий Махонин. – Со своей стороны мы активно поддерживаем металлургические предприятия – за счет мер господдержки помогаем с модернизацией производств, созданием новых рабочих мест, обеспечением заказами».

Отмечаемый в июле День металлурга – профессиональный праздник отрасли, в которой органично соединились труд, ресурсы и технологии, безусловно, является значимым днем для всех жителей Прикамья.

ПРОО «НАСМНОГО»