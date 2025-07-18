Кыштымца будут судить за обман челябинцев при изготовлении спецтехники

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» завершили расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 29-летнего местного жителя по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его обвиняют в похищении денег обманным путем у жителей Омской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областей, а также Пермского, Забайкальского, Красноярского краев и Республики Башкирия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, кыштымец давал объявления об изготовлении снегоболотоходов и отправлял потенциальным клиентам фото спецтехники. Получив заказ, он брал с граждан предоплату, но присваивал деньги себе и переставал выходить на связь. Пострадало 14 человек, общая сумма ущерба составила 2,7 млн руб. Материалы уголовного дела направили в городской суд Кыштыма для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска