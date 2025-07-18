Саратовец пойдет под суд за уклонение от уплаты таможенных платежей на 5,9 млн

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 5,9 млн руб. (ч. 1 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно релизу, фигурант зарегистрировал своего отца в качестве индивидуального предпринимателя. Последний о преступных намерениях сына осведомлен не был. Далее фигурант на иностранной виртуальной торговой площадке через различные аккаунты заказал бижутерию, фурнитуру для изготовления ювелирных изделий в количестве свыше 200 тыс. наименований. После этого он продавал все это на маркетплейсе.

Отмечается, что фигурант переместил указанные товары в Россию именно в целях получения финансовой выгоды. Он уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 5,9 млн руб. Саратовский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт в отношении саратовца. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов