Беспилотники сбили над промзоной в Нижегородской области в ночь на 18 июля
В ночь на 18 июля над промышленной территорией в Нижегородской области отражена атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты осматривают места падения обломков. По данным Минобороны РФ, в регионе сегодня ночью сбили два беспилотника.
Ранее в Росавиации сообщили, что примерно с 4:30 на час вводили ограничения полетов в нижегородском аэропорту.