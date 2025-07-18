Беспилотники сбили над промзоной в Нижегородской области в ночь на 18 июля

В ночь на 18 июля над промышленной территорией в Нижегородской области отражена атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, специалисты осматривают места падения обломков. По данным Минобороны РФ, в регионе сегодня ночью сбили два беспилотника.

Ранее в Росавиации сообщили, что примерно с 4:30 на час вводили ограничения полетов в нижегородском аэропорту.

Галина Шамберина