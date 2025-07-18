В Рыбинске отменили рейс нового «Восхода» из-за технических проблем

Рейс скоростного судна «Восход» из Рыбинска в Ярославль 16 июля отменили из-за технических проблем. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что старт маршрута дважды откладывался. Первый рейс состоялся 16 июля, но только в одну сторону. В Рыбинске судно не взяло пассажиров и вернулось в Ярославль без них.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщило, что срыв произошел из-за технических проблем, и пообещало наказать перевозчика «ВодоходЪ». «С перевозчиком проведена работа о недопущении подобных ситуацией в будущем. К компании-перевозчику применены штрафные санкции»,— рассказали в министерстве.

В министерстве утверждают, что сейчас судно работает по расписанию, и билеты можно купить на сайте и на борту.

Антон Голицын