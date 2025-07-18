В пяти районах Кургана включат горячую воду после летних ремонтов

Последний участок основной тепломагистрали «Юг» от улицы Сухэ-Батора до улицы Зорге в Кургане выдержал контрольную проверку повышенным давлением с четвертого раза. В ближайшее время горячая вода появится в домах районов Энергетики, Западный, бульвар Солнечный, КЗКТ и Детский мир до улицы 1 Мая, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.

Также прошли испытания распределительные тепловые сети, которые подают воду от магистрали «Юг» в 16 центральных тепловых пунктов. Работы продолжаются на сетях еще трех пунктов. За время отключений в этих районах специалисты устранили 95 дефектов различной степени сложности. Сейчас сети начали заполнять водой, но для ее прогрева требуется время. В домах ресурс появится в течение двух-четырех дней.

Виталина Ярховска