Полеты из Перми в Ереван продлены до осени 2025 года

Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила полетную программу из Перми в Ереван до весны 2026 года. Как следует из расписания аэропорта Большое Савино, перевозчик намерен осуществлять рейсы по средам с 29 октября по 26 марта. При этом на понедельник 29 декабря авиакомпания планирует совершить разовый предновогодний рейс в столицу Еревана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Тип воздушного судна — Boeing 737. Время в пути составит 3 часа 5 минут.

Текущая полетная программа перевозчика была сформирована до 22 октября 2025 года на том же типе воздушного судна.