Telegram имеет почти 23,5 млн рублей неоплаченных штрафов в РФ

Общая сумма штрафов, выписанных мессенджеру Telegram в российских суда, составляет почти 23,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы. Полная сумма штрафов: 23 470 000 рублей.

С января 2023 года по июль 2025 года в отношении мессенджера было открыто 12 исполнительных производств. Материалы по этим делам поступили из судебного участка Таганского района. Один из крупных штрафов — в 4 млн рублей — был назначен за отказ удалить недостоверные сведения о российских военных, якобы погибших в ходе спецоперации на Украине (ст. 19.7.10-4 КоАП). Также зафиксирована задолженность по трем штрафам по 50 тыс. рублей каждый за нарушения законодательства о персональных данных (ч. 5 ст. 13.11 КоАП).

При этом, согласно информации агентства, исполнительные производства на сумму 15 млн руб. были прекращены. Это произошло в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» (п. 3 ч. 1 ст. 46), который позволяет прекращать взыскание, если невозможно установить местонахождение должника или его имущества.