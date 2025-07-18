РБК: сенатор Андрей Климов может покинуть Совет Федерации

Зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Андрей Климов, представляющий исполнительную власть Пермского края в Совете Федерации, может уйти из верхней палаты парламента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и один собеседник в Совфеде.

В сентябре в Пермском крае состоятся выборы губернатора. Избранный глава региона по их итогам делегирует нового представителя в Совфед либо переназначит действующего сенатора. По словам источников РБК, переназначение господина Климова находится под вопросом.

Один из источников утверждает, что руководство Совета Федерации не желает видеть Андрея Климова в своём составе. Другой собеседник РБК предполагает, что место от Пермского края может понадобиться для другой персоны, которой администрация президента подыскивает позицию в верхней палате.

Источники издания отмечают, что Климов «сопротивляется» возможному уходу и активно борется за сохранение своего места. Его кандидатуру, по их данным, могут поддержать в руководстве «Единой России».