Жизнь Ван Гога, гибель Помпей и метаморфозы в дереве

В конце июля в Нижнем Новгороде пройдут лекции о Ван Гоге, гибели города Помпеи и образе Нижнего Новгорода в искусстве, обсуждения книг и фильмов, концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы»

Фото: Нижегородский художественный музей Экспозиция выставки «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы»

Фото: Нижегородский художественный музей

18 июля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открылась выставка «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы». Произведения авторов отличает проработанная в мельчайших деталях пластика резьбы по дереву, деликатная и выразительная роспись рельефа, отметили кураторы. Выставка будет работать до 17 августа. Посетить ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

18 июля на Нижегородской ярмарке на улице Совнаркомовская, 13 открылся фестиваль «Ярмарка в городе». До конца августа на площади будут проходить кукольные спектакли, открытые уроки по танцам, кинопоказы, экскурсии на ретрокаре и мастер-классы. Подробное расписание будет публиковаться к выходным на сайте Ярмарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic Здание Нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic

В филармонии во втором корпусе кремля продолжается 67-й сезон летних благотворительных концертов:

23 июля солисты Наталья Полунова (флейта), Светлана Зверева (скрипка) и Надежда Хлынова (клавесин) и оркестр под управлением дирижера Валентина Жука исполнят «Бранденбургский концерт №5» Баха, вариации Аренского на тему Чайковского и серенаду Дворжака для струнного оркестра;

25 июля со сцены прозвучит концерт Мартину для скрипки и флейты с оркестром и музыка балета «Времена года» Глазунова, программу исполнят Наталья Полунова (флейта) и Светлана Зверева (скрипка);

26 июля состоится концерт солистов музыкального лектория Нижегородской филармонии «Музыка нижегородских композиторов сегодня»;

27 июля солисты Вера Горина (саксофон), Симеон Зубан (альт), Софья Кирилина и Владимир Морозов (кларнеты), Елена Платицына (флейта), Даниил Антонов (баритон), Наталия Грушко (меццо-сопрано) исполнят фрагменты опер Россини «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», а также композиции Готлиба, Паганини, Бермана и Сен-Санса.

Все четыре концерта начнутся в 18:00. Посетить их можно по регистрации, которая откроется в 10:00 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Волгу из нижегородского кремля

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Вид на Волгу из нижегородского кремля

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

23 и 30 июля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 искусствовед Антон Марцев прочитает две лекции «Видный Нижний: очерки изобразительной истории Нижнего Новгорода», посвященные образу города в живописи, графике и фотографии в XVII-XXI веках. Встречи будут начинаться в 18:30, билет на каждую стоит 500 руб.

26 июля в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) состоится лекция о римском городе Помпеи, погибшем из-за извержения Везувия. Слушателям расскажут, как многолетний труд археологов позволил восстановить город, погребенный под толстым слоем пепла, дал возможность прогуляться по древним мостовым, зайти в дома и виллы, театр, термы, ремесленные мастерские. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 500 руб.

26 июля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится обсуждение романа французского писателя Бориса Виана «Пена дней» и одноименной экранизации 2013 года. Мероприятие начнется в 15:00, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джазовый фестиваль в «Швейцарии»

Фото: vk.com / swisspark_nn Джазовый фестиваль в «Швейцарии»

Фото: vk.com / swisspark_nn

26 июля на центральной площади парка «Швейцария» состоится последний в этом году концерт фестиваля «Джаз звучит!». Перед зрителями выступит нижегородский джазовый союз Татьяны Гуляевой и группы Alex Band. Концерт начнется в 18:00, вход свободный.

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В 19:00 26 июля выступит пианист Константин Хачикян. Со сцены прозвучfт «Времена года» Петра Чайковского и «Картинки с выставки» Модест Мусоргский. А в 17:00 27 июля Филипп Руденко исполнит произведения Александра Скрябина, Исаака Альбениса, Николая Метнера, Альберто Хинастеры и Сергея Рахманинова. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена в концертном пакгаузе

Фото: vk.com / operann Сцена в концертном пакгаузе

Фото: vk.com / operann

27 июля в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 — просмотр и обсуждение фильма «Ван Гог», снятого в 1991 году режиссером Морисом Пиала. Драма о последних месяцах жизни художника после его приезда в 1890 году в город Овер-сюр-Уаз. Мероприятие начнется в 13:00, вход свободный.

27 июля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 московский струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст четыре концерта. В 13:00 коллектив исполнит музыку группы Twenty One Pilots, в 15:00 — Nirvana, в 18:00 — Imagine Dragons, в 20:00 — Linkin Park. Билеты — от 1,4 до 3 тыс. руб.

27 июля в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 покажут запись спектакля по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», поставленного Антоном Федоровым в Московском театре юного зрителя. Сеанс начнется в 15:00. Билет стоит 500 руб.

Какие выставки продолжают работу До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 20 июля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина «Фрагменты жизни». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 10 августа в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Евгения Канаева «В рамках пространства». До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 24 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» и выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова».

Подготовила Елена Ковалева