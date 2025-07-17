Небензя потребовал обеспечить безопасность россиян в Сирии

Сирийские власти должны принять меры по защите российских граждан и объектов РФ, которые находятся в Арабской Республике, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Он указал на это из-за резкого обострения обстановки на юге страны.

«Напоминаем в этой связи об императиве обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии, требуем от сирийских властей принятия надлежащих мер»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по «РИА Новости»).

В Сирии проходят масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Из-за этого 15 июля власти страны ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда. Израиль в защиту друзов начал бомбить Сирию: под обстрел попали здание Генштаба в Дамаске и военный объект вблизи президентского дворца. Сегодня стало известно, что российские граждане не пострадали при этом кровопролитии.