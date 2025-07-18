Дроны сбросят налоговое бремя

Государственная дума 17 июля приняла в первом чтении законопроект, который расширяет налоговые льготы для производителей и разработчиков легких беспилотных аппаратов двойного назначения, уравнивая их с изготовителями тяжелых беспилотников. Главный ожидаемый эффект — снижение конечной цены продукции, что должно стимулировать спрос и развитие отрасли. Поддержка будет временной: льгота запланирована до декабря 2027 года, после чего ее судьба будет зависеть от оценки властями достигнутых результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, льгота по нулевой ставке НДС будет применяться к дронам весом от 150 г до 30 кг, а также к ввозимым двигателям, запчастям и комплектующим для их сборки, ремонта и модернизации. Для ее получения производителям нужно будет предоставить контракт с покупателем, акт приема-передачи и выписку из реестра российской промпродукции.

Планируется, что льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года. За это время власти оценят, насколько она эффективна, и решат, продлевать ли ее.

Впрочем, выступавшая содокладчиком первый заместитель председателя комитета по экономической политике Надежда Школкина заявила, что такую поддержку стоило бы сделать бессрочной, поскольку это бы дало производителям уверенность в долгосрочной перспективе, особенно в условиях нехватки бюджетных средств. Законопроект, разработанный депутатами от «Единой России», основан на пожеланиях и предложениях отраслевых объединений, включая резидентов Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). По их словам, отсутствие льгот в отношении легких дронов мешает конкурировать с импортом и создает дисбаланс на рынке. Несмотря на приписку о «гражданских воздушных судах», депутаты ясно выделили главную первопричину скорейшего принятия документа — именно легкие, а не тяжелые дроны наиболее востребованы военными на фронтах спецоперации (СВО), подчеркнула госпожа Школкина.

В ходе обсуждения обнаружились и противники инициативы. Так, член комитета по обороне Виктор Соболев (КПРФ) усомнился в том, что беспилотники действительно внесли существенные изменения в тактику современного боя, и призвал обеспечить войска средствами борьбы с ними, а не вкладываться в развитие отрасли по производству БПЛА: «Если взять военное искусство как таковое и сущность его, если мы будем соревноваться со всем миром, кто больше их сделает, и якобы они решат исход СВО и будущих войн — это неправильно».

Нашлось место и для критики некоторых положений документа, в особенности — об освобождении от НДС тех компонентов, что ввозились бы из стран ЕАЭС. Депутат от ЛДПР Станислав Наумов заявил, что в условиях действующего международного конфликта полагаться на «некоторых наших партнеров по ЕАЭС немножко недальновидно», и выступил против того, чтобы тем самым ставить развитие этой стратегической отрасли в зависимость от позиции «Армении и других стран, которые явно заигрались в политическую многовекторность». Правда, его самого в ответ раскритиковал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который заявил о недопустимости открытого обсуждения таких вопросов.

Несмотря на разногласия, законопроект был принят 385 голосами за, еще один депутат воздержался.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева пообещала доработать документ ко второму чтению с учетом нормативного регулирования для легких беспилотников и предложенных поправок, крайний срок подачи которых был определен до 18 часов того же дня. Подобная спешка, как отметили авторы проекта, продиктована необходимостью принять документ в весеннюю сессию (заканчивается на следующей неделе), чтобы закон вступил в силу до 1 октября, то есть начала нового налогового периода.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков пояснил “Ъ”, что ключевой приоритет данного законопроекта — существенное снижение себестоимости производства за счет освобождения от фискальной нагрузки. По его словам, это высвободит ресурсы для инвестиций в разработку новых изделий. Господин Безруков добавил, что в условиях доступности унифицированных компонентов конкурентное преимущество заключается не в сборке, а в инженерной мысли, поскольку мировое лидерство сегодня определяется способностью создавать прорывные решения, а не просто их производить.

Дмитрий Сотак