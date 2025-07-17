Глава СКР поручил возбудить дело о нападении собаки на девочку в Волгограде

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в мкр. Ангарском Волгограда и доложит о его расследовании. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

По данным СМИ, в этом месяце в микрорайоне Ангарском девочка подверглась нападению агрессивной собаки, которая находилась на самовыгуле без намордника. Животное укусило ребенка за ногу. Девочке оказали медицинскую помощь.

СМИ пишут, что до этого случая та же самая собака напала на мальчика. Родители пострадавших детей обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР инициировали вопрос о передаче материалов процессуальной проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство.

Павел Фролов