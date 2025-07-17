Единороссы определились с главной идеей избирательной кампании-2026

Тема служения Отечеству станет главной для «Единой России» (ЕР) в агитационной кампании по выборам в Госдуму в 2026 году, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании бюро ЕР в четверг, 17 июля. «Мы должны показать, что ЕР продолжает заботиться о людях, которые защищают нашу страну, в этом безусловный залог нашей победы»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Партия должна войти в думской кампанию в «наилучшей форме», подчеркнул председатель. Сентябрьскую кампанию этого года господин Медведев рассматривает с точки зрения «мобилизации ресурсов» перед выборами в Госдуму. «Стало быть, нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики»,— добавил он.

При «активном участии» партии была сформирована «полноценная инфраструктура» поддержки ветеранов СВО и их семей, «причем до завершения боевых действий», подчеркнул единоросс. Партийные инициативы касались преференций, выплат, обеспечения медицинской и психологической помощью, реализации бойцов в мирной жизни, перечислил он.

Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что ЕР «как правящая партия» отреагировала на призыв главы государства о «широком вовлечении участников СВО» в общественно-политическую жизнь. Победителями на минувших праймериз стали 827 ветеранов. «Надеюсь и практически уверен, что все они достойно выступят»,— сказал председатель ЕР.

Григорий Лейба