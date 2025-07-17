Программное необеспечение

Минэкономразвития Нижегородской области через суд требует с АНО «Горький Тех» 25,2 млн руб., выданных компании в 2021 году в виде субсидии на разработку информационной системы «Управление имущественным комплексом». Ее планировалось создать к декабрю 2022 года, однако сроки неоднократно продлевали, и сейчас она готова на три четверти. Цель господдержки министерство посчитало недостигнутой и потребовало вернуть часть бюджетных средств за последний этап разработки. Ответчики настаивают, что их подвел подрядчик ООО «Новософтим», к которому они заявили иск на 59,3 млн руб. за неисполнение контракта, и оказались в патовой ситуации из-за претензий министерства и возросшей стоимости разработки. Тем временем недоработанную систему региональные власти с 2023 года презентуют на цифровых форумах как передовой ИТ-продукт, называя ее работу «тестовой».

Нижегородские власти презентовали информационную систему в 2023 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать иск минэкономразвития к АНО «Горький Тех» — региональному центру поддержки и координации отечественных цифровых технологий. Министерство потребовало от ответчика вернуть в бюджет 25,2 млн руб., выданных предприятию в виде субсидии на разработку региональной информационной системы «Управление имущественным комплексом».

Соглашение о господдержке было подписано в 2021 году, полностью работающую систему власти планировали получить к декабрю 2024 года. Однако сроки неоднократно сдвигались, сейчас готовность системы составляет 76%, сообщил суду заместитель управделами министерства Дмитрий Ершов. Поскольку задача, под которую выделялись субсидии из областного бюджета, полностью не выполнены, получатель по условиям соглашения обязан вернуть средства господдержки, напомнил представитель истца.

«Несмотря на неоднократное продление сроков результат достигнут не был. Это как заказать автомобиль с кузовом, двигателем и системой отопления, но привезут его без тормозов, руля и заднего моста. Можно в такой машине сидеть, греться и слушать музыку, но ездить она не будет»,— привел аналогию господин Ершов.

Все эти годы в переписке с чиновниками представители АНО «Горький Тех» не отрицали, что система должна быть создана как единый продукт, отметил госслужащий. Более того, центр ежегодно и ежеквартально отчитывался о проделанной работе перед министерством, которое продлевало сроки предоставления субсидии и переносило финансирование на последующие периоды в соответствии с этапами разработки и протоколами испытаний. «Фактически речь идет о деньгах, выделенных автономной организации еще в 2021 году, прописанных в соглашении как иные расходы АНО, связанные с приобретением и использованием программного обеспечения и баз данных», — пояснили представители истца.

Как писал «Ъ-Приволжье», информационная система «Управление имущественным комплексом» позиционируется как цифровой инструмент контроля и работы с объектами госимущества для увеличения скорости и качества работы с ними среди чиновников. Ее планировалось внедрять на базе платформы «Гостех». Одним из разработчиков системы на основе платформы «БАРС Груп» стало ООО «Новософтим», подрядчик АНО «Горький Тех». Однако компания подвела заказчика, не выполнив работы в срок, уточнили представители ответчика в суде.

В итоге «Новософтим» работы в срок не выполнил, рассказали «Ъ-Приволжье» представители «Горький Тех».

Поэтому юристы АНО подали к подрядчику иск на 59,3 млн руб. и оказались в патовой ситуации: «Новософтим» не возвращает оплату, на которую «Горький Тех» направил средства бюджетной субсидии, а министерство взыскивает эти средства в суде.

При этом создание информационной системы с 2021 года подорожало, и выполнить ее своими силами или нанять другого подрядчика ответчик не может. Договор с подрядчиком был расторгнут.

Юристы ответчика добавили, что соглашение о субсидировании было подписано в октябре 2021 года, а целевой показатель господдержки был установлен только в декабре 2022 года, когда главным распорядителем бюджетных средств назначили не минэкономразвития, а минцифры Нижегородской области. Привязки к постановлению о выделении субсидии у этого показателя нет, поэтому в «Горький Тех» считают его незаконным, как и обязанность отчитываться перед истцом. Наконец, постановление, в котором главным распорядителем средств было минэкономразвития, не содержит конкретных результатов предоставления господдержки, подчеркнули представители «Горький Тех», попросив суд отказать министерству в иске. Судебное разбирательство продолжится в августе.

Недоработанную систему нижегородские власти в тестовом режиме несколько лет презентуют на крупных IT-форумах.

В 2023 году трехстороннее соглашение о создании типового решения для управления госимуществом и его тиражировании на другие регионы на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписали областное правительство, ФКУ «Гостех» и Росимущество. Позднее разработку демонстрировали на IV Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

В 2024 году на фестивале цифровых технологий в Омске систему назвали первым нижегородским продуктом, выведенным на «ГосТех».

Роман Рыскаль