В Ярославской области 42 школьника не сдали ЕГЭ

В Ярославской области неудовлетворительный результат по обязательным предметам на ЕГЭ, математике и русскому языку, получили 42 обучающихся. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году в ЕГЭ в Ярославской области приняли участие 5,8 тыс. человек. Из них шестеро были удалены с экзамена из-за нарушений порядка: у троих обнаружили телефоны, еще у троих — шпаргалки. 42 человека не набрали необходимое количество баллов для сдачи экзаменов по русскому языку и математике. Они смогут пересдать ЕГЭ в сентябре.

В регионе на 100 баллов сделано 66 работ. Два выпускника набрали по 200 баллов на двух экзаменах, одна выпускница набрала 300 баллов на трех экзаменах. Кроме того, некоторые выпускники смогли улучшить свои результаты, сходив на пересдачу одного предмета. Из 1,3 тыс. пересдавших 81% повысил свои баллы, 7% — понизили.

В ходе основного периода не согласны с выставленными баллами были 148 авторов работ, они подали апелляции. Удовлетворено меньше половины — 36%.

Алла Чижова