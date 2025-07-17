Отпуск от кредитов

В первом полугодии 2025 года во всех регионах Черноземья значительно сократились выдачи кредитов наличными, которые обычно берут на отпуск, ремонт и другие потребительские цели, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных профильных аналитиков. В Курской области выдачи уменьшились сразу в четыре раза к показателям 2024 года, а в остальных регионах — в среднем втрое. Эксперты отмечают, что банки ужесточили требования к заемщикам, которым раньше охотно выдавали наличные, а сами потребители стали осторожнее относиться к долговой нагрузке.

Ставки на потребительские кредиты наличными доходят до 30% годовых

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года объем выдачи кредитов наличными в Черноземье уменьшился в среднем в три раза — со 141,2 до 47,3 млрд руб., подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Существеннее всего выдачи сократились в Курской области — жители взяли таких потребкредитов на 5,4 млрд руб., что почти в четыре раза меньше, чем показатель в 20,7 млрд руб. годом ранее.

В Белгородской области выдачи в январе-июне уменьшились в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — с 27,9 до 9 млрд руб. В Липецкой области объем кредитования тоже уменьшился втрое — до 7,3 млрд руб. (годом ранее — 20,9 млрд руб.). В соседней Воронежской области аналогичная динамика — снижение с 42,8 до 15,4 млрд руб.

В Тамбовской области выдачи кредитов наличными также сократились почти втрое — с 15,8 до 5,6 млрд руб. Менее заметно выдачи снизились в Орловской области — приблизительно вдвое, с 13,1 до 7,3 млрд руб. Средний объем выданного кредита наличными по итогам полугодия составляет в Черноземье 119,5 тыс. руб., в зависимости от региона сумма значительно не меняется.

В июне 2025 года во всех областях Черноземья выдачи потребкредитов наличными выделились из общероссийской тенденции. Они, следует из данных ОКБ, уменьшились по сравнению с маем.

Тогда как в РФ в июне, по данным Frank RG, объем выдачи кредитов наличными увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 17%, достигнув 284 млрд руб. Аналитики отмечают, что это максимальный результат с ноября 2024-го, а сегмент выдачи наличными оказался в лидерах розничного кредитования.

В Черноземье выдачи потребкредитов наличными в июне наиболее заметно снизились в Тамбовской области — в два раза, с 1 млрд до 584,1 млн руб. В Липецкой области они уменьшились на 63% — с 1,3 млрд до 803,6 млн руб. В Воронежской области зафиксировано снижение на 59% (с 2,9 до 1,8 млрд руб.), а в Белгородской — на 54,5% (с 1,7 до 1,1 млрд руб.). В Курской области объем розничного кредитования наличными уменьшился на 45% — с 1 млрд до 717,8 млн руб. В Орловской области выдачи в июне сократились к маю на 44% — с 815,2 до 563,5 млн руб.

Ведущий аналитик брокерской компании AMarkets Игорь Расторгуев поясняет, что снижение объемов выдачи наличных «связано с высокой процентной ставкой, которая в июне достигала 30% годовых, и осторожностью со стороны банков, усиливших требования к заемщикам»: «Дополнительный фактор — охлаждение потребительского спроса после периода активного кредитования в 2023–2024 годах. С точки зрения макроэкономики, такая динамика свидетельствует о стабилизации рынка и более взвешенном отношении домохозяйств к долговой нагрузке.

Выделяющуюся динамику Курской области аналитик объяснил «структурой регионального рынка», которая проявляется в «ограниченном числе банковских отделений, низкой доле населения с формальными доходами и более осторожной позиции банков в отношении клиентов из сельских районов».

Аналитик «Финама» Игорь Додонов отмечает выпадение регионов Черноземья из федерального тренда кредитования по итогам июня: «В этом месяце повышается активность по потребкредитам. Летом граждане традиционно берут займы на отпуск и ремонт жилья. Также наблюдается некоторое смягчение требований к заемщикам со стороны банков на фоне снижения ключевой ставки (6 июня ЦБ снизил ее с 21 до 20%). Что касается Черноземья, то динамика выдач кредитов наличными здесь заметно хуже. Возможно, это связано с близостью региона к зоне боевых действий и частыми атаками на различные объекты, в том числе гражданские, из-за чего банки и граждане не хотят брать на себя дополнительные риски».

Егор Якимов