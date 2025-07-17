Министр имущественных отношений Ярославской области покидает пост

Министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров покидает свой пост. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Здоров

Фото: Ярославская областная дума Николай Здоров

Фото: Ярославская областная дума

В правительстве уточнили, что 21 июля у министра заканчивается контракт, свою должность он покидает по семейным обстоятельствам.

«За время его работы руководителем министерством имущественных отношений был расширен план приватизации регионального имущества, от продажи участков и недвижимости в региональный бюджет поступило более 400 миллионов рублей, увеличено обеспечение жильем детей-сирот, налажено взаимодействие по передаче федерального имущества в региональную собственность и многое другое»,— прокомментировали итоги работы министра в правительстве Ярославской области.

Исполняющим обязанности министра Николай Здоров стал в мае 2024 года, затем был назначен на пост руководителя органа. Исполнять обязанности министра имущественных отношений со вторника будет первый заместитель Елена Ермолова. Она работает в министерстве с августа прошлого года. До этого несколько лет была первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Антон Голицын