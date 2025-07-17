Строительство энергоблока на Белоярской АЭС создаст до 6 тысяч рабочих мест

Строительство энергоблока №5 на Белоярской АЭС (входит в Госкорпорацию «Росатом») внесет значительный вклад в энергетическую безопасность и создаст до 6 тыс. рабочих мест в Свердловской области, заявил врио губернатора региона Денис Паслер во время пресс-конференции на XV Уральском Медиафоруме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, строительство третьего энергоблока на быстрых нейтронах (всего в мире их два, и оба в Свердловской области) обеспечит экономический рост, безопасность и стабильность поставок электроэнергии в регионе и привлечет инвестиции в размере 300-600 млрд руб.

Реактор на быстрых нейтронах БН-1200М станет самым мощным в мире, а Белоярская АЭС внесет вклад в достижение доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Заливка первого бетона запланирована на 2027 год. Кроме того, Денис Паслер сообщил, что обсуждаются планы по реализации еще 2-3 проектов подобного масштаба в Свердловской области.

Напомним, Денис Паслер и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев дали старт подготовительным работам по строительству энергоблока № 5 и подписали соглашение о разработке мастер-планов для Заречного, Новоуральска и Лесного. В 2025 году на развитие этих городов будет направлено 1,2 млрд руб.

Полина Щуцкая