Путин поручил создать систему подготовки бойцов СВО для участия в проектах РСВ

Владимир Путин поручил создать систему подготовки участников спецоперации (СВО) к проектам, которые реализует АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ). Это следует из перечня поручений по итогам заседания наблюдательного совета РСВ, опубликованного на сайте Кремля.

Систему предконкурсной подготовки ветеранов СВО для последующего участия в проектах РСВ необходимо разработать совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Ответственными по поручению Владимир Путин назначил генерального директора РСВ Андрея Бетина и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Доклад президент ожидает до 10 ноября текущего года.

Напомним, платформа «Россия — страна возможностей» реализует различные кадровые программы для обучения управленческим навыкам. В их числе — «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика». Программы кадрового резерва для госслужбы разрабатывает и РАНХиГС («школа губернаторов», «школа мэров» и другие).

Для интеграции во власть участников СВО в 2024 году на базе мастерской управления «Сенеж» (в структуре РСВ) по поручению Владимира Путина был запущен кадровый проект «Время героев». Он реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Божена Иванова