В Ярославле братьев обвиняют в незаконном обороте спиртосодержащей продукции

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев 25 и 30 лет, которые обвиняются по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и поставка продукции без соответствующей лицензии). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Как считает следствие, склад для спиртосодержащей продукции братья организовали в нежилом помещении во Фрунзенском районе. В период с апреля по август 2024 года обвиняемые купили у поставщика 7 тыс. емкостей со спиртсодержащей жидкостью объемом 8,7 тыс. литров.

«После незаконной поставки части спиртосодержащей продукции покупателю обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, контрафактная жидкость изъята из незаконного оборота»,— сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ярославской области Артем Бондаренко.

Он добавил, что обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

Алла Чижова