Бедность штрафом не исправишь

Конституционный суд (КС) РФ разъяснил, в каких случаях муниципальные власти нельзя наказывать за неисполнение переданных им государственных полномочий, которые не были должным образом профинансированы. Норма, освобождающая местных чиновников от административной ответственности за неисполнительность, появилась только в прошлом году, и, судя по новому делу КС, на местах до сих пор не очень понимают, как она должна работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для принятия решения о прекращении дела в отношении муниципальных властей за неисполнение ими государственных полномочий судам не нужно выяснять, сообщали ли они о нехватке выделенных на это средств и запрашивали ли дополнительное финансирование, указал КС. «Иное означало бы возложение на органы местного самоуправления ответственности за те действия, которые относятся к полномочиям органов государственной власти»,— говорится в решении, которое КС вынес по запросу Костромского облсуда. Тот просил проверить на соответствие Основному закону страны новую редакцию ст. 24.5 КоАП РФ.

Она предусматривает возможность освобождения чиновников от административной ответственности за неисполнение обязанностей в случае, если переданные им полномочия не сопровождались достаточным финансированием.

В связи с появлением такой нормы администрация Костромы сейчас добивается отмены штрафа, наложенного на нее за неисполнение решения суда, обязавшего чиновников выделить жилье сироте. Соответствующее решение Свердловский районный суд Костромы вынес еще в августе 2021 года, и с тех пор приставы уже несколько раз штрафовали администрацию за его неисполнение. По данным картотеки суда, нарушение исполнительской дисциплины со стороны муниципальных властей стало типичным, как и проблемы с обеспечением детей-сирот жильем по достижении совершеннолетия. В прошлом году, отмечается в одном из решений Свердловского райсуда, в реестре числилось 203 соответствующих исполнительных производства, а общая сумма штрафов, взысканных с администрации города по ст. 17.15 КоАП («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), к августу 2023 года превысила 27 млн руб.

Теперь городская администрация может рассчитывать на их отмену, ведь поправки, принятые в 2024 году (они были подготовлены правительством по поручению президента), улучшают положение лица, привлеченного к административной ответственности, а значит, имеют обратную силу. Правда, судья Костромского облсуда Анатолий Шагабутдинов оказался не уверен в том, что горадминистрация, как того требует закон, предприняла все возможные усилия для исполнения судебного решения. В частности, отмечалось в запросе, городские власти не извещали губернатора о том, что не в состоянии исполнить полномочия в связи с нехваткой субсидий.

Однако КС разъяснил, что передача полномочий на нижний уровень не отменяет ответственности органов государственной власти за их финансирование, а, следовательно, предполагает их осведомленность о состоянии дел в данной области.

В то же время штраф не может быть отменен, если выяснится, что муниципалитет предоставил им недостоверную информацию, которую было невозможно проверить.

В постановлении КС ссылается на принцип единой системы публичной власти, закрепленный в Конституции после поправок 2020 года, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Этот принцип означает, что государственная и муниципальная власть функционируют как единая связная система, где федеральные, региональные и местные органы работают согласованно, обеспечивая эффективное исполнение публичных функций. Если субвенции недостаточны, местные органы не могут на равных участвовать в единой системе публичной власти.

При этом КС регулярно рассматривает дела, в которых органы местного самоуправления жалуются на невозможность исполнения переданных государственных полномочий из-за недостаточного финансирования — будь то ликвидация свалок или отлов бездомных животных. Это свидетельствует о том, что система все еще находится в процессе становления, отмечает эксперт. На практике сохраняется рассогласование между уровнями власти, особенно в части финансовой ответственности и ресурсного обеспечения, и это делает муниципальный уровень наименее защищенным звеном в вертикали публичной власти.

Анастасия Корня