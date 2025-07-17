Стендап на Черном озере, День открытых дверей «Силы ветра» и ярмарка книг

В парке «Черное озеро» пройдут стендап-концерт с участием стендап-комика Алексея Соловьева и трехдневный фестиваль «По краям» от издательства Ad Marginem и Центра современной культуры «Смена». Серия событий состоится в детском парке «Елмай»: на выходных посетителей ждут выступление группы «Мураками» и День оригами. В Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка «Жизнь» с работами живописца Олега Иванова. Парусное сообщество «Сила ветра» проведет День открытых дверей. Также в программе: концерт Bushido Zho, День винила, «Супермен» в кино и стендап Алексея Квашонкина. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

18 июля на сцене Korston выступит исполнитель Bushido Zho, автор таких хитов, как «Тесно», «Дай мне посмотреть», «SOS», «Далеко» и многих других. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 1400 руб. (16+)

19 июля в детском парке «Елмай» пройдет фестиваль рока «ПроБка». Всего на сцене выступят 15 ярких и самобытных музыкальных коллективов, а кульминацией фестиваля станет выступление специального гостя — группы «Мураками». Мероприятие продлится с 12:00 до 22:00, вход свободный.

21 июля в парке «Елмай» также состоится концерт, приуроченный ко Дню обретения Казанской иконы Божией Матери. Посетителей ждет музыкальная программа «Территория русской песни» от Виктории Барс, выступление заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и специального гостя — лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Начало в 18:00, вход свободный.

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Какие спектакли посмотреть

17 июля на сцене Молодежного театра на Булаке представят спектакль «Про Федота — стрельца, удалого молодца» — сказку, написанную по пьесе Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором и социально-философским смыслом на контрасте смешного и серьезного. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1400 руб. (16+)

17, 18, 19 и 23 июля можно будет посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Билеты от 1500 руб. (16+)

22 июля на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало показов в 14:00 и 19:00, стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

23 июля в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, где каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники. Декорациями станут реальные виды Казани. Стоимость билетов — от 900 руб. (14+)

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Что смотреть в кино

С 17 июля в казанских кинотеатрах сети «Синема 5» начнут показывать фильм «Супермен» режиссера Джеймса Ганна. Картина рассказывает о Кларке Кенте, родившемся на планете Криптон и оказавшемся на воспитании у простой семьи на Земле. Главный герой пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом. (6+)

В прокат выходит российская комедия «Нейробатя». Айтишник-невротик Гриша создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце — лидере ОПГ. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения. (16+)

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Чем заняться еще

До 20 июля в экстрим-парке «УРАМ» проходят бесплатные занятия и тренировки в рамках проекта «Кружки на полях». 17 июля в 18:00 состоится скетчинг акварелью от творческой студии-школы Gulfario Art, 19 июля в 13:00 — мастер-класс по стоянию на гвоздях и танцевальная терапия, а 20 июля в 14:00 — мастер-класс по созданию брелков из джинс вместе с командой «РЕАКТОР».

17 июля на набережной озера Кабан пройдет встреча проекта на татарском языке «Хрктт — бркт». В программе — танцевальные мастер-классы, фольклорные игры-знакомства, конкурсы и массовая пляска. Приглашенными гостями вечера станет группа «Rya». Начало в 18:00, вход свободный.

17 июля в Scratch DJ School пройдет День винила. Основатель магазина «Сияние» Владимир Мишаков расскажет, зачем пластинки нужны сейчас и почему их слушают. Диджей K-One обучит всех желающих базовым техникам скретчинга. Начало в 19:00, участие по бесплатной регистрации.

17, 19, 20 и 23 июля в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1000 руб.

18 июля в детском парке «Елмай» состоится концерт центра циркового искусства и воздушной акробатики «Амплуа». Зрители смогут насладиться пластическими этюдами, выступлениями воздушных гимнастов, номерами на моноцикле и эквилибре на катушках. Начало в 17:00, вход свободный.

17 июля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка «Жизнь» с работами живописца Олега Иванова — одного из ключевых представителей казанского авангарда рубежа XX–XXI веков. В экспозицию войдет более 70 работ из собраний ГМИИ РТ, галереи «Дом ART» и частных коллекций. Выставка организована в рамках проекта «Казанское время. Художники 1990-х». Церемония открытия выставки состоится 17 июля в 16:00, вход на нее свободный. Стоимость билета в другие дни — от 150 руб.

18, 19-го и 20 июля в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль «По краям» от издательства Ad Marginem и Центра современной культуры «Смена». В программе: распродажа книг Ad Marginem и маркет локальных брендов. Также на фестивале пройдут образовательные лекции и презентации новинок Ad Marginem. А 19 июля на фестивале можно будет посетить детские занятия. Фестиваль пройдет 18 июля с 17:00 до 20:00, а 19-го и 20 июля — с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

19 июля в парке «Черное озеро» пройдет стендап-концерт в рамках проекта «Стендап в парках». На сцене выступят медийные лица Казани из разных сфер деятельности, а хедлайнером события станет стендап-комик, участник шоу «Разгоны», «Книжный клуб», «Стендап клуб представляет» и Outside Stand Up Алексей Соловьев. Начало в 18:30, вход свободный.

20 июля в детском парке «Елмай» проведут День оригами, где все желающие смогут научиться складывать оригами разных размеров, сделать бумажную фигурку для себя и поучаствовать в создании общей инсталляции, которая останется в парке. Для участия нужна бесплатная регистрация. Начало в 15:00, вход свободный.

20 июля парусное сообщество «Сила ветра» приглашает День открытых дверей в честь середины лета. В программу войдут лекции, мастер-классы, пробные тренировки под парусом и показ фильма «Жизнь Пи». Программа продлится с 12:00 до 20:00. Мероприятия пройдут на базе «Силы ветра» на полуострове Локомотив. Стоимость участия в пробных тренировках — 1500 руб.

22 июля в стендап-клубе «КЛУП» выступит Алексей Квашонкин — резидент Stand-Up Club № 1, участник шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Стендап-комики», «Что у вас случилось» и других YouTube-проектов. Он представит программу «Что не требовалось доказать». Начало в 20:00, билеты от 1200 руб. (18+)

23 июля в медиатеке экстрим-парка «Урам» пройдет лекция «Документальное кино как инструмент работы с коллективной памятью» от онлайн-кинотеатр Premier и арт-резиденция «Реактор». Спикером выступит Максим Ершов — кинокритик, автор статей в «Искусстве кино», «КиноТВ», на сайте Film.ru и автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана». Начало в 18:30, вход по бесплатной регистрации.

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Гузель Ахметгалиева