Путин поручил создать на «Госуслугах» раздел «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг новый раздел «Россия - страна возможностей». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В новом разделе разместят материалы проектов и программ одноименной организации. Граждане смогут регистрироваться для участия в этих проектах.

Поручение адресовано правительству РФ и организации «Россия — страна возможностей». Президент ожидает доклад о выполнении до 1 декабря.