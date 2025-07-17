В пятницу в Черноземье будет облачно и дождливо, от +16°С до +29°С

Во всех регионах Черноземья в пятницу, 18 июля, прогнозируются дожди — при облачности или облачности с прояснениями. Температура при этом будет варьироваться от +16°С до +29°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ближайшей ночью будет облачно с прояснениями и дождливо при +17°С. Днем в пятницу в облцентре потеплеет до +29°С, ожидается облачная погода, без осадков.

В Воронеже и Орле в течение суток возможны дожди: ночью при облачной погоде, а днем — при облачности с прояснениями. Температура будет варьироваться от +17°С до +29°С.

В Курске ночью прогнозируется облачная погода при +17°С, небольшой дождь, днем — облачность с прояснениями при +27°С, без осадков.

В Липецке и Тамбове в течение суток будет облачно и дождливо при температуре от +16°С до +26°С.

Алина Морозова