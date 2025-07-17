Путин посмертно присвоил звание Героя командиру поднявших знамя над Рейхстагом

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру Красной армии Александру Бересту, сообщает ТАСС. 1 мая 1945 года он участвовал в штурме Рейхстага и под его руководством солдаты Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над ним штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.

Александр Берест умер в 1970 году. Он не был удостоен звания героя СССР, его наградили лишь Орденом Красного Знамени за участие в штурме Рейхстага. В 2005 году его удостоили звания героя на родной Украине.