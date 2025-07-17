Глава СКР запросил доклад по делу о избиении школьников в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у исполняющего обязанности главы управления по Башкирии Марата Галиханова доклад о расследовании уголовного дела об избиении двух подростков в Благовещенске. Об этом сообщил информационный центр СКР.

В соцмедиа обсуждается затянувшееся расследование драки между школьниками в октябре 2024 года. Видео инцидента опубликовано в интернете. Следствие затягивается, виновных до сих пор не привлекли к ответственности, отмечается в пресс-релизе.

Следственное управление по республике возбудило уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ), но оно было передано для дальнейшего расследования полицейскими. Сейчас инициирован вопрос о передаче уголовного дела в управление СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», школьники в Благовещенске получили травмы 14 октября прошлого года во время конфликта из-за переписки в мессенджере. Участники драки были установлены.

По данным Telegram-канала Mash Batash, двоих подростков избили из-за шестиклассницы, с которой один из них обменялся нескромными фото из интернета.

Майя Иванова