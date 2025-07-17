Полный замес

Крупнейший производитель цемента в регионе ООО «Горнозаводскцемент» сменил собственника. Теперь 99,99% долей в обществе принадлежит АО «Уральский цемент», близкому к брянскому предпринимателю Алексею Филину. Ранее предприятие конт­ролировалось группой Akkermann Cement. Холдингу «Алфигрупп» гос­подина Филина принадлежат несколько предприятий по производству стройматериалов и кирпича. В 2022 году он купил завод «Атакайцемент» в Новороссийске. В Akkermann сделку оперативно не прокомментировали. Эксперты отмечают, что «Горнозаводскцемент» всегда был прибыльным активом, поэтому решение прежнего владельца о продаже предприятия они находят странным.



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Согласно «СПАРК-Интерфакс», владельцем практически всего пакета долей в ООО «Горнозаводскцемент» столичное АО «Уральский цемент» стало 16 июля текущего года. Еще 0,01% принадлежит физическому лицу Оксане Филиной. Последняя является сестрой брянского бизнесмена Алексея Филина. В частности, она является совладельцем ООО «УК „Алфигрупп“» и гендиректором московского АО «Смартбизнесгрупп», которое занимается производством бетона. АО «Уральский цемент» было зарегистрировано в мае 2025 года и специализируется на производстве цемента. В начале текущего месяца в Москве было зарегистрировано АО «Управляющая компания „Уральский цемент“», бенефициаром которого также является госпожа Филина. Директором компании указан Сергей Сусев, который в разное время возглавлял АО «Катавцемент» и АО «Мордовцемент». Доли обоих новых совладельцев «Горнозаводскцемента» находятся под обременением.

ООО «Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, среди основных его потребителей предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Годовой объем производства — 2 млн тонн цемента. До смены собственника «Горнозаводскцемент» входил в группу компаний Akkermann Cement. По итогам 2023 года выручка ООО от продажи составила 10,88 млрд руб., чистая прибыль — 2,35 млрд руб., чистые активы компании оцениваются в 3,943 млрд руб. За прошлый год предприятие о финансовых результатах не отчитывалось.

До конца 2018 года конт­рольный пакет «Горнозаводск­цемента» принадлежал его топ-менеджменту, затем его выкупило ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания», через примерно полгода став единоличным владельцем предприятия. В 2021 году общество было переименовано в «Аккерманн цемент». После продажи прикамского предприятия в группе Akkermann Cement остались цементный завод в Новотроицке (Оренбургская обл.) с объемом производства 2,3 млн т, а также производства по изготовлению шлакового щебня и вторичных упоров, известняковой муки и минерального порошка. В группе Akkermann Cement на запрос «Ъ-Прикамье» о причинах продажи актива и условиях сделки оперативно не ответили.

В последние годы «Алфи­групп» Алексея Филина консолидировала целый ряд предприятий, занимающихся производством строительных материалов. В 2022 году структура бизнесмена приобрела на открытых торгах новороссийский «Атакайцемент» мощностью 450 тыс. т цемента в год за 4,34 млрд руб. Летом 2023 года господин Филин выкупил ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», а также меловой карьер в том же регионе. Кроме того, в прошлом году структуры «Алфи­групп» приобрели кирпичные заводы ушедшей из России немецкой компании Wieneberger AG в Куркачах (Татарстан) и Кипрево (Владимирская обл.), а за несколько месяцев до этого холдинг выкупил производителя автоклавного бетона «Исткульт Можайск» у Xella Group (ФРГ). Также «Алфигрупп» принадлежат Брянский и Клинцовский силикатные заводы (оба — ЗАО).

Сделка по продаже ООО «Горнозаводскцемент» произошла на фоне снижения потребления цемента в стране. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2025 года оно снизится до 12,3% по сравнению с предыдущим периодом. Аналитики «Союзцемента» связывают это с сокращением объема жилищного строительства, а также с общей экономической ситуацией. В то же время, в 2026–2027 годах они ожидают рост потребления этого продукта.

Экс-совладелец «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин говорит, что решение о продаже актива ему кажется странным. «Когда мы с партнерами управляли заводом, то даже в самые сложные времена он был прибыльным, дивиденды выплачивались каждый год. Завод достался Akkermann в хорошем состоянии, хотя сейчас я оценить его не могу, как и предположить, по какой цене его продали». Господин Мокрушин отметил, что цена такого предприятия всегда является «интегральной характеристикой», которая рассчитывается исходя из состояния производственных мощностей, рынка и ситуации в экономике. По его словам, «Горнозаводскцемент» — гораздо более крупное предприятие, чем завод, который «Алфигрупп» купила в Новороссийске. «В любом случае, это серьезная сделка, особенно с учетом сегодняшних процентов по банковским кредитам»,— отметил Анатолий Мокрушин.

Дмитрий Астахов