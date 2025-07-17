Зеленский и Трамп обсудили «мегасделку» по продаже используемых ВСУ беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трамп крупную сделку, предполагающую закупку Вашингтоном используемых ВСУ беспилотников. Соединенные Штаты, в свою очередь, продадут Украине свое оружие.

«Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале»,— сказал Владимир Зеленский в интервью The New York Post об используемых украинскими военнослужащими беспилотниках. «Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, беспроигрышная»,— подчеркнул президент Украины. По его словам, американские технологии «значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от тех типов устройств, которые производят противники».

Владимир Зеленский уточнил, что потенциальная сделка обсуждалась с Дональдом Трампом во время их последнего разговора. 4 июля лидеры провели телефонный разговор, во время которого, по данным СМИ, обсуждалась возможность поставок Украине оборонительного оружия. Вскоре Дональд Трамп сообщил о планах продать необходимое вооружение странам Европы, которые затем отправят его на Украину. Координировать эти поставки будет НАТО.

Лусине Баласян