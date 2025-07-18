Лучше раньше, да меньше

Башкирские парламентарии предложили снизить возраст уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков — с 16 до 14 лет. Законопроект внесли в совет законодателей для предварительного рассмотрения. Спикер Курултая Константин Толкачев назвал инициативу «вынужденной мерой для защиты детей и общества». Мнения опрошенных «Ъ» депутатов Госдумы и общественных деятелей Башкирии сошлись в том, что для решения проблемы роста числа несовершеннолетних, участвующих в незаконном обороте наркотиков, требуются комплексные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Курултая Константин Толкачев полагает, что наркопреступность молодеет с каждым годом

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Спикер Курултая Константин Толкачев полагает, что наркопреступность молодеет с каждым годом

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Депутаты Курултая Башкирии внесли в совет законодателей законопроект о снижении возраста уголовной ответственности по делам о незаконном обороте наркотиков с 16 до 14 лет. Изменения предложили внести в ст. 20 УК РФ о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность.

По данным МВД по Башкирии, число наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет неуклонно растет. Например, из 42 задержанных в 2024 году наркокурьеров 12 — школьники, 17 — студенты колледжей, один — студент вуза, еще 12 подростков не заняты ни трудом, ни учебой.

Спикер Курултая Константин Толкачев отметил, что число преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за год выросло более чем в шесть раз. По его словам, снижение возраста уголовной ответственности — это «вынужденная мера для защиты детей и общества». По мнению господина Толкачева, законопроект разработан как механизм «защиты подростков от роковых ошибок и как правовой барьер между ребенком и наркопреступностью».

Член Общественной палаты Башкирии, адвокат Булат Сафин полагает, что только мера по снижению возраста уголовной ответственности не приведет к существенному снижению числа преступлений несовершеннолетних в этой области. «Нужен комплексный подход: профилактика преступлений, разъяснение в соцсетях и школах об ответственности за подобного рода преступления»,— отметил он. Булат Сафин подчеркнул, что необходимо максимально усилить уголовную ответственность тех, кто привлекают детей к распространению наркотических веществ.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина полагает, что предложенная мера необходима, чтобы подростки начали осознавать ответственность за свои деяния. «Буквально на днях поступили два запроса из судов по поводу помещения несовершеннолетних в центр временного содержания подростков. Одному из них 14 лет, другому 15 лет. Они распространяли наркотики, чтобы подзаработать и думали, что им все сойдет с рук,— отмечает она. — Также необходимо усиливать профилактическую работу, направленную на правовое просвещение молодежи и родителей».

Депутат Госдумы Иван Сухарев подчеркнул, что партия ЛДПР также занимается этим вопросом, так как «страну захлестнула солевая наркомания, и мы видим, какие дикие случаи происходят». Господин Сухарев добавил, что «одним законопроектом не обойдешься», необходим комплексный подход. «Мы знаем, что правоохранительные органы проводят огромную работу в отношении наркоторговцев и наркопроизводителей, но этих мер недостаточно, поэтому надо этим вопросом заниматься. Похвально, что Курултай Башкирии не остается в стороне и занимается этим важнейшим вопросом»,— подытожил депутат.

Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия») также заявил, что поддерживает инициативу парламента Башкирии. «Принятие данных поправок создаст действенный правовой барьер для подростков, которые сегодня часто становятся инструментом в руках наркопреступников. Важно, что данная мера обеспечит неотвратимость наказания и закроет существующий правовой пробел»,— отметил он.

«Снижение возраста для наступления уголовной ответственности, безусловно,— жесткая мера. Будет ли это пугать ребят при принятии решений, сказать сложно, ведь правовой нигилизм в этой категории высокий,— отметила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). — Необходимо обсуждать законопроект широко и посмотреть все варианты для решения проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, при этом учесть, что ошибочно принятое ребенком решение в силу разных причин, может стать роковым в его судьбе. Необходимо взвешенный подход».

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Панькина полагает, что «ответственность по данной категории преступлений — важный и очень чувствительный вопрос». «Изменяя возраст уголовной ответственности, необходимо соблюдать баланс между достижением целей уголовного наказания и наличием у подростка возможности в полной мере осознавать свои действия и руководить ими, а также его готовности претерпевать связанные с ответственностью моральные и психические последствия»,— пояснила она.

«Понятно, что законопроект возник не на пустом месте,— отметил депутат Госдумы Динар Гильмутдинов («Единая Россия»).— Проблема распространения наркотических веществ несет большую угрозу обществу. Поэтому снижение возраста привлечения к уголовной ответственности в этом случае — мера необходимая, направленная на предупреждение вовлечение молодежи в преступную среду».

Майя Иванова