Только без рук

Движущийся автомобиль без водителя за рулем вызвал недоумение у казанских полицейских. Место рулевого было пустым, а после остановки машины инспекторы выяснили, что китайским кроссовером управляли дистанционно с заднего сиденья. В итоге пассажиров оштрафовали за непристегнутые ремни и отпустили. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

LiXiang L7 с позитивно настроенной компанией внутри на некоторое время заставил сотрудников ГАИ растеряться: в салоне на переднем пассажирском кресле находилась девушка, а двое мужчин расположились на заднем диване. Через лобовое стекло, несмотря на темное время суток, визуально было понятно, что капитанское место пустует. Судя по кадрам короткого видео, спорной ситуация показалась только людям в форме.

Среди функций LiXiang есть продвинутая система помощи водителю, по сути, расширенный адаптивный круиз-контроль. Он способен делать перестроения, совершать обгон и предотвращать столкновения, но в полной мере это не автопилот, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Все системы, которые есть, — это помощники водителю. Только некоторые производители приближаются к полному автопилоту, когда можно не только не держать руль, но и не контролировать дорогу.

В тех беспилотниках, которые ездят между Москвой и Санкт-Петербургом, есть люди, которые их контролируют, и едут они только по конкретной дороге, потому что она оцифрована. Ни один производитель не допускает передвижения на автомобиле без постоянного контроля со стороны водителя. Во всех инструкциях так написано. Только Tesla однажды вышла и наделала много шума фразой о том, что это автопилот. И после скандала они убрали эту фразу из инструкции по эксплуатации».

В Татарстане беспилотный транспорт используется уже семь лет, но проект все еще не перешагнул рамок теста, объясняет управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко: «Сейчас это предусмотрено только на отдельных территориях, например, в Татарстане в Инннополисе желтенькие машинки катаются, с правой стороны сидит водитель, управляется машина полностью автопилотом. Это особые зоны, где осуществляются эксперименты.

Формально ездить на беспилотных авто, даже если такая возможность есть, сейчас в России запрещено. На тот случай, если произойдет ДТП, пока отдельного законодательства не предусмотрено.

Что будет, если беспилотное транспортное средство попадает в аварию? Сейчас ответственность либо на владельце машины, либо на операторе, который предоставляет программное обеспечение, либо на водителе, который формально находится рядом и контролирует процесс».

Один из вопросов, которые задают в комментариях под роликом: как определить, кто на самом деле управлял машиной, ведь смартфон можно быстро передавать из рук в руки? Эксперты действительно видят законодательный пробел, но пока остается ориентироваться на действующие правила, говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин: «Все-таки нужно вводить понятия "ручное управление" и "дистанционное управление". Сейчас есть только понятие "водитель", и фактически законодатель не уточняет, каким именно способом он управляет транспортом.

Если инспекторы ГИБДД устанавливают, что некий гражданин, который управлял автомобилем дистанционно, находился в состоянии алкогольного опьянения, вероятнее всего, его привлекут к административной ответственности по инкриминируемой части в статье, исходя из конкретной ситуации».

Ранее Национальный автомобильный союз обратился в МВД с тем, чтобы правовые лакуны устранили.

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Светлана Белова, Станислав Крючков