Авиакомпании займутся реконструкцией

Госдума приняла закон о так называемом инфраструктурном сборе с перевозчиков. Он вступит в силу с сентября. Собеседники “Ъ FM” говорят, что необходимость ремонта аэровокзалов и аэродромов встала очень остро, при этом за это теперь заплатят пассажиры. Согласно документу, средства обеспечат концессионные соглашения на строительство и реконструкцию, если те будут заключены также после 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Это не лучший вариант финансирования, однако другие пока не представляются возможными, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «В каких-то случаях эта модернизация осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, в других она будет происходить с использованием концессионных соглашений, и операторы аэропортов станут самостоятельно изыскивать средства.

Модернизация аэродрома — это очень дорогостоящий объем работ. Придется привлекать заемные средства, еще и по высокой процентной ставке. Поэтому для операторов аэропортов, которые входят в такие проекты, нужно иметь источник гарантированного покрытия платежей. Было предложено использовать так называемый инфраструктурный сбор, который будет независим от сбора за взлет-посадку. К сожалению, другого механизма нет. Безусловно, более привлекательным сценарием было бы направление на реконструкцию средств ФНБ, но возможности фонда ограничены».

В начале июля бывший глава Минтранса Роман Старовойт объяснял, что новый сбор с авиакомпаний не повлияет на стоимость билетов. Даже если это случится, речь идет о малых аэропортах в удаленных регионах, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов: «Посмотрим, какой именно механизм будет реализовываться. Да, есть проблема с аэродромами с низкой рентабельностью, малыми аэродромами местных авиалиний. Они в принципе убыточны. Там нет никаких перспектив использования их как коммерческих объектов.

При этом в настоящий момент их содержание полностью лежит на бюджете. И здесь мы просто принимаем решение, кто и в какой мере должен нести расходы по поддержанию инфраструктуры для обслуживания пассажиров. Вполне естественно, что сбор для поддержания инфраструктуры в данном случае будет очень небольшим, он совершенно понятный и правильный. Можно, как мы выяснили, закрыть аэродром даже в крупном городе на какое-то время. Нагрузка окажется серьезной, но это решаемо. Если вы закроете маленький аэродром, который является единственным средством сообщения, то вы просто закроете город».

Минтранс заявлял, что необходимо отремонтировать и реконструировать более половины из действующих 228 аэродромов. В 2024 году анонсировали федеральный проект под названием «Развитие опорной сети аэродромов». На три года Минфин выделил на него более 160 млрд руб. Еще почти 125 млрд руб., как заявляли в Росавиации, планируют привлечь в рамках инвестиций по концессионной схеме «из внебюджетных источников». Но пока ни порядок сбора средств с перевозчиков, ни порядок выбора нуждающихся аэропортов не ясен, отмечает глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Там имеется оценочная норма, что этот механизм должен потом быть создан правительством. Вся идея в законе заключается в том, что некая организация, подведомственная Росавиации, будет в каких-то аэропортах собирать деньги и потом их кому-то передавать.

Но получается, что это некий обход Налогового кодекса, правил распределения бюджетных денег. Средства направляются на аэропортовые объекты, а не на аэродром: посадочная полоса, перроны, рулевки и объекты аэронавигации. И строительство коммерческих объектов аэровокзала всегда относилось к риску инвесторов. А здесь получается, что, условно говоря, аэропорт Самары оплачивает строительство терминала в аэропорту Саратова.

В законе не сказано, на кого это нацелено. Ничего нет ни про социально важные аэропорты, ни про те, где маленький пассажиропоток. Но вопрос в том, что если пассажиров мало, то нам надо строить маленький терминал. Закон не предполагает какого-то гарантированного механизма, когда деньги будут направляться туда, где они жизненно необходимы».

В Росавиации отмечали, что инфраструктурный сбор с авиакомпаний удорожит билеты в среднем всего на 150 руб. При этом, как заявляли в агентстве, реальные цифры будут зависеть от пассажиропотока, «в Калининграде речь идет о 80 руб. на пассажира, а в Чите может достигать 700 руб.».

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Александра Абанькова