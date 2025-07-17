Путин выразил соболезнования родственникам Юрия Кары

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары. Обращение президента опубликовали на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей» — говорится в сообщении.

Режиссер Юрий Кара умер сегодня в Ялте в возрасте 70 лет. Об этом сообщила киножурналист Наталья Боброва, информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России. Режиссер снял фильмы «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие.