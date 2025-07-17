Путин выразил соболезнования родственникам Юрия Кары
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары. Обращение президента опубликовали на сайте Кремля.
Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ
«Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей» — говорится в сообщении.
Режиссер Юрий Кара умер сегодня в Ялте в возрасте 70 лет. Об этом сообщила киножурналист Наталья Боброва, информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России. Режиссер снял фильмы «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие.