72-летняя жительница Ярославской области заблудилась в лесу

В Ярославской области 72-летняя Екатерина Некрасова ушла в лес за грибами и заблудилась, на протяжении недели велись ее поиски. Об этом рассказал региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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Екатерина Некрасова пошла в знакомый для нее лес в Гаврилов-Ямском районе. Однако сама не вернулась. По словам поисковиков, из-за прошедшей непогоды лес изменился: дороги завалили деревья, болота пересохли, а просеки затопило.

Поиски велись, в том числе, с помощью вертолета и самолета, которые облетали лес, кинологов, местных жителей, ЯРОПСО «Партизан», ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас».

«В какой-то момент звонок, и в трубке раздается заветное: "Нашли! Живая!". На помощь мчит автономная группа из Ярославля, на всякий случай взяв с собой носилки»,— рассказали в поисковом отряде. Местную жительницу нашли в семи километрах от точки входа в лес, после восьми дней в лесу ее передали врачам.