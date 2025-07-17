Многоэтажный дом загорелся в Чертаново на юге Москвы

В многоэтажном доме в Северном Чертаново вспыхнул пожар, сообщили в МЧС Москвы. Возгорание произошло в квартире на 22-м этаже. По данным ТАСС, пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Огонь перешел на несколько балконов, на одном из которых произошла вспышка, усилившая интенсивность горения»,— рассказал собеседник агентства.

На месте работают 10 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Из дома эвакуированы шесть человек, включая двоих детей. Причины ЧП не уточняются.