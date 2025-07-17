В Челябинской области суд арестовал двух подростков по делу о диверсии

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 17 и 16 лет. Им предъявлено обвинение в совершении диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Суд избрал несовершеннолетним меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, один из подростков, переписываясь в мессенджере с действующим в интересах Украины неизвестным лицом, вступил с ним в преступный сговор и согласился за денежное вознаграждение совершить поджог объекта связи в Златоусте. Юноша предложил двоюродному брату стать его сообщником. 15 июля подростки прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в Чапаевском поселке Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования, считает СК.

После того, один из братьев отчитался перед заказчиком о выполненном поручении и получил деньги, подростков задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.