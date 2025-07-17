Арендатор кафе оштрафован за незаконную реконструкцию в центре Ярославля

В Ярославле должностное лицо коммерческой организации оштрафовано на 20 тыс. руб. за нарушение установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на месте сгоревшего ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре весной 2025 года началось возведение пристройки к кафе. При этом разрешение на строительство не выдавалось, а земельный участок является частью объекта культурного наследия «Казанский бульвар» и находится в госсобственности.

В ходе проверки прокуратура зафиксировала, что козырьки на стальных столбах, ранее существовавшие и отраженные в техпаспорте здания, демонтированы. Кроме того, новые конструкции не соответствуют ранее существовавшим и установлены на железобетонном ленточном фундаменте. Это позволяет говорить о возведении объекта капитального строительства.

«По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО "Верона" дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства)»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова