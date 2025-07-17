Американская певица Конни Фрэнсис скончалась в ночь на 16 июля. Ей было 87 лет. Об этом сообщил публицист Рон Робертс на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конни Фрэнсис

Фото: Eckehard Schulz / AP Конни Фрэнсис

Фото: Eckehard Schulz / AP

Конни Фрэнсис (настоящее имя Кончетта Роза Мария Франконеро) родилась в 1937 году в Нью-Джерси. Ее отец, сын итальянских иммигрантов, был докером и кровельщиком. Он подарил ей аккордеон, когда будущей певице было три года, и так родилась ее любовь к музыке.

В детстве она постоянно участвовала в конкурсах талантов, театральных постановках и других местных праздниках, где пела и играла на аккордеоне. Повзрослев, она начала петь в клубах и барах. В 1955 году певица подписала контракт с MGM Records и за следующие два года записала 10 синглов, все из которых провалились. В 1957 году записала кавер-версию песни 1923 года «Who’s Sorry Now?». Запись разошлась миллионным тиражом за несколько месяцев.

Певица возглавляла чарты конца 1950-х — начала 1960-х годов. Ее записи были проданы тиражом свыше 100 млн экземпляров по всему миру. Ее творчество стало популярным и у современного молодого поколения — ее песня «Pretty Little Baby» завирусилась в этом году на платформе TikTok. Там песня собрала более 100 млрд прослушиваний. Госпожа Фрэнсис в интервью журналу People говорила, что совсем забыла об этой песне. «Мне пришлось ее послушать, чтобы вспомнить. Подумать только, что песня, которую я записала 63 года назад, трогает сердца миллионов людей, — это просто потрясающе. Это невероятное чувство»,— говорила она.