Госдума приняла закон о повышении штрафов за неправильное воспитание детей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении наказания для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Сумма административных штрафов теперь составляет от 500 руб. до 2 тыс. руб. вместо прежних 100-500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Одобренные изменения внесли в ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Родителей могут привлечь к административной ответственности, если они не обеспечивают ребенка местом проживания, соответствующим санитарным нормам, оставляют его без присмотра, не покупают одежду, продукты, вещи первой необходимости. Опекуна также могут наказать, если он запрещает ребенку общаться со сверстниками, вторым родителем или родственниками.